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24 Канал Новости Украины Украинские города вновь под угрозой удара дронов: куда летят "Шахеды"
1 октября, 21:13
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Украинские города вновь под угрозой удара дронов: куда летят "Шахеды"

Татьяна Бабич

Российские оккупанты запускают на Украину все новые и новые группы ударных дронов. В связи с угрозой обстрела в некоторых местах объявлена воздушная тревога.

"24 Канал" со ссылкой на Воздушные силы и мониторинговые сообщества сообщает о передвижении вражеских беспилотников.

Что известно об атаке?

Прежде всего помните о собственной безопасности и не игнорируйте воздушную тревогу. В случае объявления опасности для вашего региона, пожалуйста, находитесь в укрытиях.

Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте

 

21:40, 01 октября

УАБы в Харьковскую область.

21:37, 01 октября

Реактивный БПЛА из Черкасской области в направлении Винницкой области (Гайсин).

21:36, 01 октября

Телка.

21:33, 01 октября

Дарница.

21:29, 01 октября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Броваров в направлении Киева.

21:18, 01 октября

21:15, 01 октября

20:59, 01 октября

БПЛА в Сумской области.

БПЛА в направлении Харькова с севера.