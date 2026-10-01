Украинские города вновь под угрозой удара дронов: куда летят "Шахеды"
Российские оккупанты запускают на Украину все новые и новые группы ударных дронов. В связи с угрозой обстрела в некоторых местах объявлена воздушная тревога.
"24 Канал" со ссылкой на Воздушные силы и мониторинговые сообщества сообщает о передвижении вражеских беспилотников.
Что известно об атаке?
Прежде всего помните о собственной безопасности и не игнорируйте воздушную тревогу. В случае объявления опасности для вашего региона, пожалуйста, находитесь в укрытиях.
Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте
УАБы в Харьковскую область. Реактивный БПЛА из Черкасской области в направлении Винницкой области (Гайсин). Телка. Дарница. Реактивный БПЛА пролетел мимо Броваров в направлении Киева. БПЛА в Сумской области. БПЛА в направлении Харькова с севера.
УАБы в Харьковскую область.
Реактивный БПЛА из Черкасской области в направлении Винницкой области (Гайсин).
Телка.
Дарница.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Броваров в направлении Киева.
БПЛА в Сумской области.
БПЛА в направлении Харькова с севера.