Украинские города вновь под угрозой удара дронов: куда летят "Шахеды"

Российские оккупанты запускают на Украину все новые и новые группы ударных дронов. В связи с угрозой обстрела в некоторых местах объявлена воздушная тревога.

"24 Канал" со ссылкой на Воздушные силы и мониторинговые сообщества сообщает о передвижении вражеских беспилотников.

Что известно об атаке?

Прежде всего помните о собственной безопасности и не игнорируйте воздушную тревогу. В случае объявления опасности для вашего региона, пожалуйста, находитесь в укрытиях.

Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте