Об этом сообщили Военно-воздушные силы ВСУ.

Как отработали Силы ПВО?

В ночь на 18 августа оккупанты запустили по территории Украины 147 ударных беспилотников. По состоянию на 8:00 украинским защитникам удалось сбить и подавить 111 вражеских целей в северных, южных и восточных регионах.

Враг начал запускать дроны еще с 18:00 предыдущих суток. Для атаки россияне использовали беспилотники типа "Шахед", включая реактивные версии, а также дроны "Гербера" и имитаторы "Пародия". Запуски осуществлялись из российских городов Курска, Орела, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы. К сожалению, полностью избежать последствий не удалось.

Военные зафиксировали попадания вражеских дронов в 19 точках, а еще в трех местах упали обломки сбитых аппаратов.

Атака вражеских БПЛА продолжается. Соблюдайте правила безопасности,

– подчеркнули в ведомстве, призвав украинцев оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Где фиксируют последствия русского террора?

В Киевской области в результате атаки российских беспилотников зафиксировали повреждение гражданских объектов. В частности, в Броварском районе пострадали офисное здание, складские помещения и частный дом. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Вечером 17 августа Россия атаковала промышленное предприятие в Кривом Роге двумя реактивными беспилотниками типа "Шахед". На месте работали спасатели и службы, которые ликвидировали последствия удара.

В результате российских атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы погибли два человека, еще четверо были ранены. Всего за сутки оккупанты нанесли 1158 ударов по 59 населенным пунктам области, повредив жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.