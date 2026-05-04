"Шахеды" снова атакуют Украину: на какие города летят дроны
Вражеские войска продолжают террор украинских городов. Вечером 4 мая россияне снова запустили ударные дроны с нескольких направлений. Из-за этого кое-где объявлена воздушная тревога.
Ситуацию в небе над Украиной отслеживают в Воздушных силах ВСУ. О движении вражеских БпЛА пишут также мониторы.
Что известно о российской атаке?
Учитывайте, что в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе стоит оставаться в укрытиях. Не пренебрегайте правилами собственной безопасности.
БПЛА на Кривой Рог, Никополь, Днепр с юга. Новая группа вражеских БпЛА на востоке Днепропетровщины. Пуски КАБ в Донецкую и Сумскую области. Вражеские БпЛА на Днепропетровщине, в районе Куриловки, Каменское. БпЛА на Павлоград с юга. Ударные БпЛА курсом на Днепр с юга. Ударные БпЛА на Полтавщине, восточнее областного центра, курс южный. БпЛА на оккупированной Херсонщине – курс на Никополь.
