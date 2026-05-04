4 мая, 21:39
"Шахеды" снова атакуют Украину: на какие города летят дроны

Татьяна Бабич

Вражеские войска продолжают террор украинских городов. Вечером 4 мая россияне снова запустили ударные дроны с нескольких направлений. Из-за этого кое-где объявлена воздушная тревога.

Ситуацию в небе над Украиной отслеживают в Воздушных силах ВСУ. О движении вражеских БпЛА пишут также мониторы.

Что известно о российской атаке?

Учитывайте, что в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе стоит оставаться в укрытиях. Не пренебрегайте правилами собственной безопасности.

Где тревога: смотрите на карте

 

22:01, 04 мая

  • БПЛА на севере Сумщины курсом на Кролевец,
  • БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Павлоград.
22:00, 04 мая

БПЛА на Кривой Рог, Никополь, Днепр с юга.

21:41, 04 мая

Новая группа вражеских БпЛА на востоке Днепропетровщины.

21:40, 04 мая

Пуски КАБ в Донецкую и Сумскую области.

21:39, 04 мая

Вражеские БпЛА на Днепропетровщине, в районе Куриловки, Каменское.

20:54, 04 мая

БпЛА на Павлоград с юга.

20:45, 04 мая

Ударные БпЛА курсом на Днепр с юга.

19:54, 04 мая

Ударные БпЛА на Полтавщине, восточнее областного центра, курс южный.

БпЛА на оккупированной Херсонщине – курс на Никополь.

19:24, 04 мая

  • Группа БпЛА с юга Херсонщины курсом на север.
  • БпЛА на Запорожье с севера.
  • БпЛА с востока на север Харьковщины.

