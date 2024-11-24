В российской республике Адыгея рядом с аэродромом Ханская упал беспилотник

В воскресенье, 24 ноября, беспилотники якобы атаковали российскую республику Адыгея, что рядом с Краснодарским краем. Один из дронов также нашли неподалеку от авиабазы Ханская.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Известно, что эта авиабаза способна принимать самолеты Ту-134, Ан-12, Ил-18 и более легкие, а также вертолеты всех типов.

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Российская Адыгея оказалась под атакой дронов

По словам местных жителей, аэродром атаковали по меньшей мере два беспилотника. Отмечается, что это произошло примерно в 12:45 по местному времени.

Один из БпЛА упал в районе города Белореченск Краснодарского края, в 13 километрах от российской авиабазы Ханская.

Беспилотник упал рядом с аэродромом Ханская в Адыгее: смотрите на карте

Интересно, что несмотря на то, что сами россияне получили извещение об "авиационной опасности", местные власти и минобороны страны-агрессора не сообщали о сбитом БпЛА.

Аэродром Ханская уже не впервые оказывается под ударом беспилотников – прошлая атака случилась 10 октября. По данным СМИ, тогда один из дронов частично разрушил взлетно-посадочную полосу, а второй беспилотный летательный аппарат попал в склад боеприпасов, вызвав детонацию ракеты X-31, трех X-35 и 15 авиационных бомб УМПБ.

К слову, ранее также стало известно, что Силы обороны поразили ракетами радиолокационную станцию ​​ЗРК С-400 в Курской области. Подробности операции рассказали в Генштабе.