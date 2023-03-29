В Белгороде россияне заговорили об "атаке дронов" на газопровод

В российском городе Белгород как всегда возникла паника из-за взрывов. Традиционно – захватчики обвинили Украину в "атаке дронами".

Россияне утверждают, что беспилотники якобы "атаковали" газопровод. На это уже жалуются пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Белгороде заговорили об "атаке дронов" на газопровод

Так, по словам россиян, так называемая атака произошла вечером 27 марта, а "дрон" якобы запустили из Волчанска на Харьковщине. Отметим, что этот город расположен в 7 километрах от границы со страной-террористкой.

Бестолковые россияне говорят, что беспилотник якобы был снаряжен самодельным взрывным устройством и "атаковал" газонасосную станцию "Газэнергосети" в Белгороде.

В результате обломками якобы поврежден пустой газовый резервуар вместимостью 30 тысяч литров, а также газопровод. Пострадавших, к сожалению, нет.

К этому бреду российские террористы не добавили доказательств, например, фото или видео. Поэтому достоверность информации – 0 процентов.

Другие подобные бредни россиян

Ранее также в Белгородской области произошла атака дронами. Сразу три беспилотника упали в регионе. Оккупанты успели похвастаться успешной работой своей РЭБ.

28 марта дрон обнаружили возле железнодорожных путей в Новой Москве. Это "устройство" было самодельным, а на крыльях было написано "Слава Украине". Таким образом враг в очередной раз сделал вид, что это якобы была атака со стороны Украины.

Вооруженные Силы Украины не атакуют территории России. Чаще всего это – провокации самого врага. Захватчики пытаются обмануть собственный народ, чтобы показать в дурном свете украинских защитников. Однако правда – всегда на нашей стороне.