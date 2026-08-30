Россия провела атаку на Украину баллистическими ракетами и более чем сотней дронов: как сработала ПВО

Российские оккупанты вновь устроили массированную воздушную атаку на украинские регионы, применив баллистические ракеты и большое количество беспилотников. Силы обороны вели напряженный бой в нескольких областях, защищая мирные города от очередного удара врага.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Как отработала ПВО?

В ночь на 30 августа враг совершил атаку на Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области, а также 130 ударными и имитационными беспилотниками.

По состоянию на утро украинской противовоздушной обороне удалось сбить и подавить 125 вражеских БПЛА в северных, южных, восточных и центральных регионах. Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

По данным военных, противник запускал беспилотники "Шахед" (значительная часть из которых была реактивной), "Гербера", S8000 "Бандероль", а также дроны-имитаторы "Пародия".

Пуски осуществлялись из районов Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского. Защитники неба ликвидировали большинство воздушных угроз, однако зафиксированы попадания в 13 точках, а также падение обломков сбитых целей на четырех площадках.



Работа ПВО в ночь на 30 августа / Фото: Воздушные Силы ВС Украины

Часть вражеских средств поражения не достигла своих целей благодаря активному противодействию подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем. Ситуация находится под контролем Сил обороны, информация об окончательных последствиях уточнится после завершения работы всех служб.

Напомним, Россия вечером 29 августа и ночью 30 августа атаковала Киев ударными беспилотниками. В столице прогремела серия взрывов, в результате вражеской атаки возникли пожары и разрушения в нескольких районах города.

В частности, в Оболонском районе беспилотник вызвал возгорание со второго по пятый этажи 12-этажного жилого дома. Пожар на площади 80 квадратных метров был ликвидирован, трех пострадавших передали медикам.

Также последствия атаки были зафиксированы в Подольском, Голосеевском и Деснянском районах. Горели нежилые и административные здания, складские помещения и трава на открытой территории.

Утром спасатели продолжали работать в Голосеевском районе, где горело нежилое здание. Другие пожары, возникшие в столице из-за вражеских ударов, уже ликвидировали.

Отметим, в течение 29 августа Россия атаковала Украину 224 ударными беспилотниками, большинство из которых были реактивны. Основной целью неприятеля стали Киев и Киевская область. Силы ПВО смогли обезвредить 199 российских беспилотников. Атака продолжалась около 12 часов.