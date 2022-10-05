Страна-агрессор выпустила с Юга страны 12 иранских беспилотников Shahed-136. 6 из них удалось сбить ВСУ, однако еще 6 попали в инфраструктуру.

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Обломки зданий, сломанные крыши и выбитые окна: что происходит сейчас в Белой Церкви

Ночью оккупанты совершили очередное военное преступление – они сознательно направили удары беспилотников-камикадзе по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области генерал Андрей Небитов.

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Он рассказал, что происходит на месте событий. По его словам, вокруг разбросаны обломки зданий, есть сломанные крыши, выбиты окна и сожжены огнем стены.

Полиция и спасатели работают на месте происшествия / фото Андрей Небитов



В городе полно обломков после ночной атаки / фото Андрей Небитов



На месте взрывов загорелись пожары, которые уже удалось потушить / фото Андрей Небитов

Андрей Небитов подчеркнул, что сигнал о воздушной тревоги ни в коем случае нельзя игнорировать. Это правило, которое спасает жизнь.

По всем подозрительным лицам, предметам или ситуациям и даже звукам немедленно обращайтесь в любое время на линию "102". Наши операторы отреагируют и направят информацию нарядам полиции или соответствующим подразделениям сил безопасности,

– добавил генерал.

Важно! Перед взрывами местные жители слышали звуки, похожие на шум мопеда или грохот от бензопилы. По словам Андрея Небитова, именно так работает двигатель дрона-камикадзе. Он добавил, что беспилотники даже можно заметить в небе, если они низко летят.

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Сколько еще дронов-камикадзе у России

Спикер Командования Воздушных Сил Юрий Игнат предполагает, что Россия имеет еще не менее 4 бортов беспилотников Shahed-136. Это могут быть сотни единиц дронов.

Отметим, что МИД Ирана убеждает, что они не снабжали страну-агрессора Shahed-136. Один из иранских журналистов Масуд Имани утверждает, что россияне могли самостоятельно наладить производство иранских беспилотников, чтобы использовать их в войне против Украины.

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