Країна-агресорка випустила з Півдня країни 12 іранських безпілотників Shahed-136. 6 із них вдалося збити ЗСУ, проте ще 6 поцілили в інфраструктуру.

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Уламки будівель, зламані дахи та вибиті вікна: що відбувається зараз у Білій Церкві

Уночі окупанти скоїли черговий воєнний злочин – вони свідомо скерували удари безпілотників-камікадзе по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області генерал Андрій Нєбитов.

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Він розповів, що відбувається на місці подій. За його словами, довкола розкидані уламки будівель, є зламані дахи, вибиті вікна та спалені вогнем стіни.

Поліція та рятувальники працюють на місці подій / фото Андрій Нєбитов



У місті повно уламків після нічної атаки / фото Андрій Нєбитов



На місці вибухів спалахнули пожежі, які вже вдалося загасити / фото Андрій Нєбитов

Андрій Нєбитов наголосив, що сигнал про повітряну тривогу ні в якому випадку не можна ігнорувати. Це правило, яке рятує життя.

Щодо усіх підозрілих особів, предметів або ситуацій і навіть звуків негайно звертайтесь в будь-який час на лінію "102". Наші оператори відреагують і скерують інформацію нарядам поліції або відповідним підрозділам сил безпеки,

– додав генерал.

Важливо! Перед вибухами місцеві жителі чули звуки, схожі на шум мопеда чи гуркіт від бензопили. За словами Андрія Нєбитова, саме так працює двигун дрона-камікадзе. Він додав, що безпілотники навіть можна помітити у небі, якщо вони низько летять.

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Скільки ще дронів-камікадзе має Росія

Речник Командування Повітряних Сил Юрій Гнат припускає, що Росія має ще щонайменше 4 борти безпілотниківShahed-136. Це можуть бути сотні одиниць дронів.

Зауважимо, що МЗС Ірану переконує, що вони не постачали країні-агресорці Shahed-136. Натомість один з іранських журналістів Масуд Імані стверджує, що росіяни могли самотужки налагодити виробництво іранських безпілотників, щоб використовувати їх у війні проти України.

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