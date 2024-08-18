Атака на Керчь и возможное поражение ЗРК: СМИ показали спутниковые фото "до" и "после" обстрела

Оккупированный Крым в ночь на 16 августа в очередной раз атаковали беспилотники. Впоследствии появились кадры, на которых видно одну местность на полуострове после обстрела.

Под прицелом дронов было, в частности, город Керчь. Журналисты предполагают, что в месте одного из пожаров – расположен подземный резервуар чистой воды "Митридатский".

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Керчь после атаки БПЛА и пожара

Спутниковые снимки "до" и "после" 16 августа свидетельствуют, что вблизи Керчи вспыхнул большой пожар. Однако аналитики не до конца уверены, что именно вызвало пламя, хотя и вспоминают, что той ночью телеграм-каналы публиковали кадры работы ПВО.

По одной из версий, на горе Митридат оккупанты установили систему ПВО "Панцирь-С1". Однако эту информацию не возможно ни подтвердить, ни опровергнуть.

Как выглядят последствия атаки дронов на Керчь / Спутниковые снимки издания "Радио Свобода"

Также той глаза под прицелом беспилотников были такие города, как Севастополь, Феодосия и Черноморское в Крыму.

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Ранее телеграм-канал "Крымский ветер" предполагал, что возле Керчи дроны могли поразить зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" российских оккупантов. Впоследствии паблик сообщил со ссылкой на анонимного подписчика, что система, скорее всего, уцелела. Однако достоверной информации относительно этого нет.

Кроме того, писали, что на улице Пролетарской к северу от горы в Керчи был сильный пожар. Важно, что не так далеко расположен судоремонтный завод и порт.