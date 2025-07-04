Тревога длилась более 15 часов: в ОВА рассказали о последствиях атаки на Киевщину

В ночь на 4 июля российские войска массированно атаковали Киевскую область беспилотниками и ракетами различных типов. К счастью, пострадавших среди населения нет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника.

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Какие последствия атаки на Киевщине

Николай Калашник сообщил, что этой ночью под вражеским ударом оказались мирные населенные пункты области, воздушная тревога на Киевщине продолжалась более 15 часов.

По словам главы ОВА, в регионе работали силы ПВО, также есть сбитые вражеские цели.

Спасибо нашим охотникам в небе. Сегодня ночью в рамках экспериментального проекта было перехвачено около 60 вражеских дронов. А всего за период его действия, несколько месяцев, с помощью дронов в небе над Киевщиной уже поражено почти 550 вражеских БпЛА,

– написал Калашник.

К счастью, пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры также не допущено.

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По данным ОВА, в Бучанском районе Киевской области была повреждена многоэтажка, два частных дома и автомобили.

В Фастовском районе спасатели ликвидировали пожары на кровле многоэтажного дома и в гаражных помещениях. В результате удара повреждено здание кинологического центра, три автомобиля, а также выбиты окна в трех квартирах.

В Броварском районе зафиксировано повреждение окон в учебном заведении.

Российские войска атаковали дронами и ракетами / Фото: Киевская ОВА

Напомним, в ночь на 4 июля вражеские силы атаковали 550 средствами воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 478 из них: 270 были сбиты огневыми средствами, а еще 208 – локально потеряны.