Вероятнее всего, сейчас идет подготовка к удару по Крымскому мосту. Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Подготовка к удару по Крымскому мосту

Роман Свитан отметил, что Новофедоровка – Сакский район. Вероятнее всего, ночью 24 апреля была аэроразведка. В частности, в виде разведки боем. То есть наши защитники пытались определить маршруты, алгоритм работы российской ПВО. Беспилотники-обманки могли лететь именно для этой цели. А ночью 25 апреля были уже ударные дроны, которые выполнили боевую задачу.

В Саках расположен аэродром основной российской морской авиации. В Новофедоровке – склад боеприпасов морской авиации. Он один из основных, по крайней мере на западном побережье Крыма.

В Каче – такая же картина. Это аэродром бывшего Качинского училища под Севастополем. Этот аэродром также используется. Это большое аэродромное поле, почти западная окраина Крыма, используется как развернутая система ПВО. Там серьезная плотность зенитно-ракетных комплексов и локаторов, поэтому туда нанесли удар,

– объяснил военный эксперт.

Российская противовоздушная оборона пыталась отрабатывать цели. Почти вся ПВО в Крыму была привлечена на отражение атаки. Однако это не конечная атака. Ударные беспилотники, которые уже наносили поражения по российским военным объектам в Крыму, является следующей ступенью.

Вероятнее всего, сейчас идет подготовка к удару по Керченскому мосту. Завоевание господства в воздухе начинается с уничтожения наземных систем ПВО. То, что мы сейчас видим 2 дня – это такая попытка. Заходят десятки беспилотников именно на размещение российских ЗРК,

– предположил полковник запаса ВСУ.

Напомним, ночью 25 апреля дроны массово атаковали Крым. Есть информация, что целями дронов были аэродромы в Новофедоровке и Каче. Отмечается, что атака продолжалась около пяти часов подряд. Также взрывы раздавались в Армянске и Красноперекопске. Сейчас последствия атаки БПЛА на Крым остаются неизвестными.