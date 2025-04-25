Об этом 24 Каналу сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что Запорожское направление также остается напряженным. Здесь россияне активизировали "спящие" подразделения, и проводят тактические наступления.

Смотрите также ВСУ провели контратаку на Херсонщине и продвинулись в Торецке: обзор фронта от ISW

Как россияне снова забрехались из-за взрывов в Крыму

В Черном море сейчас находится один вражеский ракетоноситель, на его борту – шесть крылатых ракет "Калибр". Во время массированного обстрела Украины ночью 24 апреля Россия снова использовала ракеты морского базирования именно этого типа. Традиционно запуск осуществлялся из района вблизи Геленджика – это одна из точек, откуда противник регулярно выходит на боевые позиции.

Основная же часть ракетоносителей сейчас базируется в порту Новороссийска. По мнению Братчука, это вопрос времени – пока приоритеты сконцентрированы на суше и фронте. Хотя ситуация в Черном море также находится под постоянным вниманием.

Надеюсь, что на днях появятся приятные новости и по Крыму. Работа там продолжается постоянно. Этой ночью (25 апреля – 24 Канал) так называемые "боевые комары" снова не давали покоя оккупантам,

– подчеркнул он.

В Крыму было тревожно, работала "пе-ве-о", но и здесь россияне путаются в показаниях: сначала сообщили об одном количестве сбитых целей, позже – о совсем другом. Об утренней атаке, традиционно около четырех часов, они вообще не упомянули. Минобороны России просто молчит.

Отметим, партизанское движение "Атеш" сообщило о попадании в дом заместителя главы Чечни Мурада Саидова в городе Саки.

О ситуации на Приднепровском направлении

На Приднепровском направлении враг за 24 апреля активизировался, провел три штурмовые действия. Цель понятна – контроль над островами, попытки выйти на правый берег. В целом ситуация там существенно не изменилась.

Меняется лишь количество уничтоженных вражеских сил, что зависит от количества штурмовых групп, которые регулярно переправляются через плавни Днепра, пытаясь закрепиться на островах. Эвакуация раненых и погибших почти не проводится.

Продолжается интенсивная контрбатарейная борьба. Силы обороны Юга уничтожают вражеские плавсредства и артиллерийские системы – ежедневно, как и личный состав,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Хотя медийное внимание к этому направлению меньше, чем к Донетчине, Курской или Сумской области, боевые действия там продолжаются. Общая проблема для Херсонщины и Запорожья – террор местного населения со стороны оккупантов.

О ситуации на Запорожском направлении

Запорожское направление довольно активное в тактическом смысле. Несколько недель назад активизировались так называемые "спящие" подразделения противника, которые ранее не участвовали в боевых действиях. В частности, это 58 общевойсковая армия России, которая отвечает за этот сектор.

Враг проводит наступательные действия тактического уровня – привлечены отдельные полки и батальоны, вышедшие на рубежи вблизи населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки, Лобково и Степное. Это и все продвижение врага на сегодня.

Наблюдается использование скоростного транспорта, в частности мотоциклов – эта тактика характерна для всех направлений.

Но прорыва сделать не удалось. Все "байкеры" там и остались,

– отметил Сергей Братчук.

Есть основания полагать, что атаки на Запорожском направлении имеют отвлекающий характер. Внимание противника может быть направлено на другие, приоритетные для него участки: Покровский, Лиманский, Торецкий, Часов Яр.

Бои на Юге: смотрите на карте

Создаст ли враг новую ударную группировку – покажет время. Средства разведки позволяют фиксировать накопление сил. Сейчас таких признаков нет, хотя с временно оккупированного Крыма противник пытается перебрасывать подразделения, вооружения и технику именно в этом направлении. Но это, вероятно, касается юга Донецкой области.