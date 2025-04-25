Про це 24 Каналу повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, наголосивши, що Запорізький напрямок також залишається напруженим. Тут росіяни активізували "сплячі" підрозділи, і проводять тактичні наступи.

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Як росіяни знову забрехалися через вибухи у Криму

У Чорному морі наразі перебуває один ворожий ракетоносій, на його борту – шість крилатих ракет "Калібр". Під час масованого обстрілу України вночі 24 квітня Росія знову використала ракети морського базування саме цього типу. Традиційно запуск здійснювався з району поблизу Геленджика – це одна з точок, звідки противник регулярно виходить на бойові позиції.

Основна ж частина ракетоносіїв наразі базується в порту Новоросійська. На думку Братчука, це питання часу – наразі пріоритети сконцентровані на суходолі та фронті. Хоча ситуація в Чорному морі також перебуває під постійною увагою.

Сподіваюся, що цими днями з'являться приємні новини й щодо Криму. Робота там триває постійно. Цієї ночі (25 квітня – 24 Канал) так звані "бойові комарі" знову не давали спокою окупантам,

– наголосив він.

У Криму було тривожно, працювала "пе-ве-о", але й тут росіяни плутаються у свідченнях: спочатку повідомили про одну кількість збитих цілей, пізніше – про зовсім іншу. Про ранкову атаку, традиційно близько четвертої години, вони взагалі не згадали. Міноборони Росії просто мовчить.

Зазначимо, партизанський рух "Атеш" повідомив про влучання в будинок заступника голови Чечні Мурада Саїдова у місті Саки.

Про ситуацію на Придніпровському напрямку

На Придніпровському напрямку ворог за 24 квітня активізувався, провів три штурмові дії. Мета зрозуміла – контроль над островами, спроби вийти на правий берег. Загалом ситуація там суттєво не змінилася.

Змінюється лише кількість знищених ворожих сил, що залежить від кількості штурмових груп, які регулярно переправляються через плавні Дніпра, намагаючись закріпитися на островах. Евакуація поранених і загиблих майже не проводиться.

Триває інтенсивна контрбатарейна боротьба. Сили оборони Півдня знищують ворожі плавзасоби та артилерійські системи – щоденно, як і особовий склад,

– зазначив речник Української добровольчої армії "Південь".

Хоча медійна увага до цього напрямку менша, ніж до Донеччини, Курщини чи Сумщини, бойові дії там тривають. Спільна проблема для Херсонщини та Запоріжжя – терор місцевого населення з боку окупантів.

Про ситуацію на Запорізькому напрямку

Запорізький напрямок доволі активний у тактичному сенсі. Кілька тижнів тому активізувались так звані "сплячі" підрозділи противника, які раніше не брали участі в бойових діях. Зокрема, це 58 загальновійськова армія Росії, яка відповідає за цей сектор.

Ворог проводить наступальні дії тактичного рівня – залучені окремі полки та батальйони, що вийшли на рубежі поблизу населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки, Лобкове і Степове. Це й усе просування ворога на сьогодні.

Спостерігається використання швидкісного транспорту, зокрема мотоциклів – ця тактика характерна для всіх напрямків.

Але прориву зробити не вдалося. Всі "байкери" там і залишились,

– зауважив Сергій Братчук.

Є підстави вважати, що атаки на Запорізькому напрямку мають відвертальний характер. Увага противника може бути направлена на інші, пріоритетні для нього ділянки: Покровський, Лиманський, Торецький, Часів Яр.

Бої на Півдні: дивіться на карті

Чи створить ворог нове ударне угруповання – покаже час. Засоби розвідки дозволяють фіксувати накопичення сил. Наразі таких ознак немає, хоча з тимчасово окупованого Криму противник намагається перекидати підрозділи, озброєння та техніку саме у цьому напрямку. Але це, ймовірно, стосується півдня Донецької області.