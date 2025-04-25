Найімовірніше, зараз триває підготовка до удару по Кримському мосту. Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Підготовка до удару по Кримському мосту

Роман Світан зазначив, що Новофедорівка – Сакський район. Найімовірніше, вночі 24 квітня була аеророзвідка. Зокрема, у вигляді розвідки боєм. Тобто наші захисники намагались визначити маршрути, алгоритм роботи російської ППО. Безпілотники-обманки могли летіти саме для цієї цілі. А вночі 25 квітня були вже ударні дрони, які виконали бойове завдання.

У Саках розташований аеродром основної російської морської авіації. У Новофедорівці – склад боєприпасів морської авіації. Він один з основних, принаймні на західному узбережжі Криму.

У Качі – така ж картина. Це аеродром колишнього Качинського училища під Севастополем. Цей аеродром також використовується. Це велике аеродромне поле, майже західна окраїна Криму, використовується як розгорнута система ППО. Там серйозна щільність зенітно-ракетних комплексів та локаторів, тому туди завдали удару,

– пояснив військовий експерт.

Російська протиповітряна оборона намагалась відпрацьовувати цілі. Майже вся ППО у Криму була залучена на відбиття атаки. Однак це не кінцева атака. Ударні безпілотники, які вже завдавали ураження по російських воєнних об’єктах у Криму, є наступною сходинкою.

Найімовірніше, зараз триває підготовка до удару по Керченському мосту. Завоювання панування у повітрі починається зі знищення наземних систем ППО. Те, що ми зараз бачимо 2 дні – це така спроба. Заходять десятки безпілотників саме на розміщення російських ЗРК,

– припустив полковник запасу ЗСУ.

Нагадаємо, вночі 25 квітня дрони масово атакували Крим. Є інформація, що цілями дронів були аеродроми в Новофедорівці та Качі. Зазначається, що атака тривала близько п'яти годин поспіль. Також вибухи лунали в Армянську та Красноперекопську. Наразі наслідки атаки БпЛА на Крим залишаються невідомими.