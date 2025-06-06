Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россияне говорят об атаке дронов на Москву

Мэр столицы России Сергей Собянин сообщил якобы о сбитии беспилотника силами ПВО. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

В аэропортах Домодедово и Жуковский введен режим "Ковер". Запрещены вылеты и приемы воздушных судов,

– пишут пропагандистские СМИ.

Собянин рассказал, что ПВО работала по беспилотникам, которые летели на Московский регион. Россияне заявили, что обломки дрона упали неподалеку подмосковного Климовска.

Обломки сбитого дрона в России / Фото российских СМИ

По словам Собянина, под Москвой якобы сбили по меньшей мере 4 беспилотника.

Напомним, что ночью 6 июня Россию атаковали по меньшей мере 176 дронов. В министерстве обороны врага утверждают, что они были сбиты над Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областями, Московским регионом и оккупированным Крымом.