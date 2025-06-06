Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Удар на випередження: Сили оборони вразили аеродроми та інші важливі військові об'єкти Росії

Росіяни кажуть про атаку дронів на Москву

Міський голова столиці Росії Сергій Собянін повідомив нібито про збиття безпілотника силами ППО. На місці падіння уламків працювали спеціалісти екстрених служб.

В аеропортах Домодєдово та Жуковський введено режим "Килим". Заборонено вильоти та прийоми повітряних суден,

– пишуть пропагандистські ЗМІ.

Собянін розповів, що ППО працювала по безпілотниках, які летіли на Московський регіон. Росіяни заявили, що уламки дрона впали неподалік підмосковного Климовська.

Уламки збитого дрона в Росії / Фото російських ЗМІ

За словами Собяніна, під Москвою нібито збили щонайменше 4 безпілотники.

Нагадаємо, що вночі 6 червня Росію атакували щонайменше 176 дронів. У міністерстві оборони ворога стверджують, що вони були збиті над Брянською, Ростовською, Саратовською, Воронезькою, Калузькою, Курською, Орловською, Рязанською, Тульською, Білгородською, Тамбовською областями, Московським регіоном та окупованим Кримом.