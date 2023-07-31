Взрыв был столь сильным, что разбудил жителей соседних домов. В них тряслись стены и сработала пожарная сигнализация. Очередную атаку неизвестных БПЛА на Москву 24 Каналу прокомментировал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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Дроны спокойно летят
Очевидно, что система противовоздушной обороны Москвы имеет серьезные проблемы. Ведь взрывы в столице страны-агрессорки раздаются почти еженедельно, а атаки БПЛА учащаются.
Москва – большой город и там должна быть очень плотная система ПВО. У россиян сейчас шутка в интернете, что Дмитрий Медведев сбил дрон пустой бутылкой. В Москве радиолокационная проницаемость никакая,
– сказал Гудков.
По его словам, летящие дроны надо сбивать до Москвы. Но россиянам банально нечем этого делать. В столице нет никакой серьезной системы ПВО. Поэтому дроны спокойно летят и облетают места, где стоят локаторы и пусковые установки.
"Как говорят, раньше не построили, а сейчас уже поздно", – отметил российский оппозиционер.
Какая ключевая проблема системы ПВО Москвы: смотрите видео
Что известно о крайней атаке БПЛА на Москву
- После взрыва из одной из башен бизнес-центра "Москва-Сити" пошел дым. Местные сообщили, что прилет был на уровне 5 – 6 этажа башни. По данным российских СМИ, после "хлопка" пришлось эвакуировать целую башню "IQ-квартала".
- Во вражеском минобороны заявили, что один дрон уничтожили в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области. А еще два якобы подавили средства РЭБ и те упали на территории "комплекса нежилых построек "Москва-Сити".
- Мэр Москвы Сергей Собянин традиционно обвинил Украину в атаке. По его словам, "Моксва-Сити" получил лишь "незначительные повреждения". Более того, жертв и пострадавших традиционно нет.
- Отметим, что в этом бизнес-центре размещаются сразу 3 российских министерства – минэкономразвития, минпромторг, минкомсвязи.