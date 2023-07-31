Взрыв был столь сильным, что разбудил жителей соседних домов. В них тряслись стены и сработала пожарная сигнализация. Очередную атаку неизвестных БПЛА на Москву 24 Каналу прокомментировал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Дроны спокойно летят

Очевидно, что система противовоздушной обороны Москвы имеет серьезные проблемы. Ведь взрывы в столице страны-агрессорки раздаются почти еженедельно, а атаки БПЛА учащаются.

Москва – большой город и там должна быть очень плотная система ПВО. У россиян сейчас шутка в интернете, что Дмитрий Медведев сбил дрон пустой бутылкой. В Москве радиолокационная проницаемость никакая,

– сказал Гудков.

По его словам, летящие дроны надо сбивать до Москвы. Но россиянам банально нечем этого делать. В столице нет никакой серьезной системы ПВО. Поэтому дроны спокойно летят и облетают места, где стоят локаторы и пусковые установки.

Обратите внимание! Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что Москву атаковали неизвестные летательные объекты.

"Как говорят, раньше не построили, а сейчас уже поздно", – отметил российский оппозиционер.

Какая ключевая проблема системы ПВО Москвы: смотрите видео

Что известно о крайней атаке БПЛА на Москву