Россия должна быть готова, что боевые действия будут вестись не только на территории нападающего государства, но и на территории страны-агрессорки. Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Что говорят в ГУР об атаке на Москву
Юсов заявил, что Москву атаковали неизвестные летательные объекты.
Когда государство объявляет несправедливую захватническую войну против другой, оно должно быть готово, что боевые действия будут вестись не на территории государства, на которое нападают, но и на территории страны-захватчика,
– сказал он.
По словам представителя ГУР, это норма и новая реальность, к которой привыкает военно-политическое руководство России и оккупанты. Сейчас и Москва, и другие территории страны-агрессорки находятся в зоне опасности и с ними могут случаться подобные инциденты.
"В то же время российская пропаганда умалчивает это все. Но жители даже самой Москвы понимают, что давно уже по плану ничего не идет", – добавил Юсов.
Что известно о последней атаке на Москву
- В ночь на 30 июля в Москве раздались мощные взрывы. Российские пропагандисты заявили, что под атакой неизвестных беспилотников оказался бизнес-центр "Москва-Сити".
- Российские СМИ сообщали, что после "хлопка" пришлось эвакуировать всех людей из башни "Москва-Сити". Взрыв был настолько мощным, что разбудил жителей соседних домов.
- Российское минобороны традиционно рассказало басни о "подавлении атаки вражеских беспилотников". Так, в минобороны заявили, что Москву атаковали 3 БпЛА – один сбили, а другие – заглушили средствами радиоэлектронной борьбы. А вот попали неизвестные летательные аппараты, по завою российского минобороны, потому, что были "подавлены".
- Отмечалось, что в бизнес-центре "Москва-Сити", оказывается, находились офисы трех российских министерств: минэкономразвития, минпромторг и минцифры.