Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и командующим вмф страны-агрессора адмиралом Николаем Евменовым покатался на катере мимо кораблей на Неве.

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Интересно, что парадный строй в акватории Невы возглавляет пушечный парусный линейный корабль с примечательным названием "Полтава".

Путин появился на параде после ночного "хлопка" в Москве: видео

В своей речи Путин заявил, что основное предназначение флота – это защита Родины, поэтому Россия продолжает наращивать его мощь. По его словам, в этом году российский флот пополнили 30 кораблей разного класса.

"Патриотизм в основе флотской культуры помогает выполнять задачи и вызывает гордость за наш бесстрашный флот", – отметил Путин.

Нельзя не заметить печальный и напряженный вид диктатора. СМИ пишут, что общая атмосфера торжества тоже была не слишком весела, все присутствующие время от времени с настороженностью поглядывали в небо.



Возможно, вместо Путина на мероприятии был двойник / Скриншот с видео

Также Путин "пошел в народ": пожал руку многодетному отцу из Магадана Вадиму Горелову. Это наталкивает на мысль о том, что в параде участвовал не сам Путин, а его двойник, ведь кремлевский диктатор обычно держится подальше от людей на мероприятиях.

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Главное о "хлопке" в Москве

Ночью в российской столице произошел взрыв на территории комплекса "Москва-Сити". В минобороны страны заявили об атаке дронов – утверждают, что "отбили атаку". Однако по фото и видео, которые очевидцы записали на месте происшествия, понятно, что это был прилет.

Заметим, что в этом здании расположены сразу три российских министерства – министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, минэкономразвития и минпромторг. После взрыва документацию ведомств на улице обнаружили прохожие.