Росія має бути готова, що бойові дії будуть вестись не тільки на території держави, на яку нападають, а й на території країни-агресорки. Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Юсов заявив, що Москву атакували невідомі літальні об'єкти.

Коли держава оголошує несправедливу загарбницьку війну проти іншої, то вона має бути готова, що бойові дії будуть вестись не на території держави, на яку нападають, а й на території країни-загарбника,

– сказав він.

За словами представника ГУР, це норма і нова реальність, до якої має і вже звикає воєнно-політичне керівництво Росії і окупанти. Зараз і Москва, і інші території країни-агресорки перебувають у зоні небезпеки і з ними можуть траплятися подібні інциденти.

"Водночас російська пропаганда замовчує це все. Але мешканці навіть самої Москви розуміють, що давно вже за планом нічого не йде", – додав Юсов.

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