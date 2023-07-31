Вибух був настільки сильним, що розбудив жителів сусідніх будинків. У них трусилися стіни та спрацювала пожежна сигналізація. Чергову атаку невідомих БпЛА на Москву 24 Каналу прокоментував російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Дрони спокійненько летять

Очевидно, що система протиповітряної оборони Москви має серйозні проблеми. Адже вибухи у столиці країни-агресорки лунаю майже щотижня, а атаки БпЛА стають частішими.

Москва – велике місто й там повинна бути дуже щільна система ППО. У росіян зараз жарт в інтернеті, що Дмітрій Медведєв збив дрон пустою пляшкою. У Москві радіолокаційна проникність ніяка,

– сказав Гудков.

За його словами, дрони, які летять треба збивати до Москви. Але росіянам банально нічим цього робити. До столиці немає ніякої серйозної системи ППО. Тому дрони спокійненько летять й облітають місця, де стоять локатори й пускові установки.

Зверніть увагу! Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що Москву атакували невідомі літальні об'єкти.

"Як то кажуть, раніше не побудували, а зараз вже пізно", – зазначив російський опозиціонер.

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