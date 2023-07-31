Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, взрывы в Москве помогут россиянам понять реальное положение их страны в этой войне.

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Чего можно добиться взрывами в России

Зеленский сказал очень правильные слова. Это проверенная историей истина: если страна начинает войну, считая себя непобедимой, то, наконец, война возвращается на ее территорию.

"Россияне же считают, что "специальная военная операция" идет где-то далеко от них и что Украина едва держится и вскоре они победят. А когда начнутся взрывы в Москве и других крупных городах, до них очень медленно, но начнет доходить, что война продолжается", – рассказал Гетман.

Сейчас россияне все еще рассказывают свой бред о том, что весь мир напал, а они защищаются. Вряд ли от взрывов в российских городах они перестанут думать иначе, но паническое настроение и недоверие к своему руководству у них усилятся.

"Нам не нужно, чтобы россияне начали массово переходить на нашу сторону. Достаточно, чтобы они перестали поддерживать действия своей власти", – убежден военный эксперт.

Готовы ли россияне воплощать лозунги в жизнь

Показательным, по мнению Гетьмана, можно считать репортаж одного из российских журналистов, который спрашивал респондентов, на что они готовы ради родины. В ответ начали раздаваться шаблонные "деды воевали", "я бы отдал свою жизнь", "я бы пошел на НАТО".

На это журналист отвечал предложением записать этих людей в первую очередь мобилизации, чтобы они могли воплотить свои слова в действительности. После этого предложения все респонденты испуганно убегали, и только один признал, что не готов воевать.

Алексей Гетьман о том, повлияют ли на россиян взрывы в Москве: смотрите видео

Что известно о взрывах в Москве