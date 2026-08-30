Российские дроны провели атаку на Черниговскую область: горели птицефабрика и жилые дома

Российские войска совершили серию атак с использованием беспилотников по приграничным гражданским объектам Черниговской области. В результате ударов были повреждены птицефабрика и частные дома, а также уничтожены сотни тонн соломы.

Согласно сообщениям Черниговской областной военной администрации, вражеский удар по Черниговскому району привел к значительным разрушениям на местном предприятии.

Каковы подробности атаки?

Попадание вражеского беспилотника в хозяйственное здание птицефабрики привело к масштабному пожару, уничтожившему 240 тонн соломы.

Кроме того, оккупанты продолжили ночные и утренние обстрелы гражданского сектора приграничных общин. В Семеновке вражеский FPV-дрон попал в частный дом, повредив кровлю здания.

Очередные удары зафиксировали и в Новгород-Северской общине, где россияне дважды применили беспилотники против приграничного села. В результате этих атак загорелся частный жилой дом.



Пожар в результате атаки дрона / Фото ОВА

Что еще фиксировали последствия обстрелов в последнее время?

В течение суток россияне провели атаку на Николаевскую область. В результате одного из ударов был поврежден склад предприятия пищевой промышленности, где вспыхнул масштабный пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ночью вражеские войска дважды провели атаку на Немишлянский район Харькова. Первый удар пришелся на двор многоэтажного дома – повреждено 5 автомобилей. Во время второй атаки дрон попал в навес на одной из АЗС, однако пожара не возникло.

Кроме того, оккупанты более 20 разпровели атаки на четыре района Днепропетровской области с помощью дронов и артиллерии.