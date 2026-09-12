Об этом сообщает председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Что известно об атаке?

Последствия вражеских атак зафиксировали сразу в Броварском, Обуховском, Бучанском, Бориспольском и Вышгородском районах.

Всего повреждено 15 объектов. Среди них – семь частных домовладений, транспортные средства, складские и ангарные помещения, а также линия электропередачи.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Обуховском районе. Там повреждены шесть объектов, в том числе четыре частных дома.

В результате российской атаки погиб один человек. Еще трое человек пострадали. В частности, мужчина получил травмы, его госпитализировали в больницу. Женщина и ребенок перенесли острую стрессовую реакцию, медики оказали им помощь непосредственно на месте.

Спасательные и аварийные службы продолжают работать в районах, пострадавших от российских ударов. Специалисты фиксируют последствия атаки, помогают пострадавшим и устраняют повреждения.

Местные власти призывают жителей Киевской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности находиться в укрытиях.

Обратите внимание: оперативную информацию о воздушной тревоге, ракетной угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале "24 Канал".

В ночь на 12 сентября враг нанес воздушную атаку на Украину; под ударом оказались, в частности, Днепр, Кривой Рог и Запорожье. В Днепре в результате атаки возник пожар на территории промышленного объекта; по предварительным данным, пострадавших нет.

В Никопольском районе враг совершил атаку на Никополь и Марганецкую общину, где повреждены частные дома и пожарная часть. В Синельниковском районе под обстрелом оказались Васильковская и Раевская общины, там также возникли пожары.

Впоследствии россияне нанесли баллистический удар по промышленному предприятию в Кривом Роге, в результате чего погиб один человек, еще трое пострадали.

В Запорожье российский беспилотник попал в жилую застройку частного сектора, вызвав разрушения и пожары. Спасатели извлекли из-под завалов трех человек, однако 64-летняя женщина и 37-летний мужчина погибли, еще четверо человек получили травмы.

На местах российских ударов продолжают работать спасатели, медики и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия атаки.