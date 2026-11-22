В российском Краснодаре в ночь на 22 ноября прогремела серия мощных взрывов в результате атаки беспилотников. Местные жители заметили задымление в районе военного городка Росгвардии. Не исключают еще одну атаку – на Афипский НПЗ.

Как сообщил мониторинговый канал Exilenova+, громкие звуки взрывов сопровождались вспышками, после чего дым поднялся непосредственно над территорией воинской части № 3702 российской Росгвардии.

Что известно об атаке?

Из-за угрозы ударов с воздуха в аэропорту Краснодара срочно ввели временные ограничения на вылет и прием пассажирских самолетов. Одновременно на улицах города включили тревожные сирены с сигналом "Внимание всем".

Городская администрация поспешила заявить об успешном отражении налета беспилотников, однако независимые каналы зафиксировали иную картину событий.

В частности, судя по OSINT-анализу, в Краснодаре было поражено Главное управление Росгвардии края.



Определение места поражения / Astra

Издание Astra отметило, что жители нескольких прилегающих кварталов жалуются на сильный запах гари и едкий смог.

Под ударом в Краснодаре могла оказаться воинская часть Росгвардии: смотрите фото последствий

При этом дроны могли также совершать атаки на Афипский НПЗ. Его проектная мощность составляет около 6,25 миллиона тонн нефти в год (более 2% всего нефтепереработки России).

Отметим, что 18 ноября Силы обороны сообщили о поражении Афипского и Ильского НПЗ. По предварительным данным, на Афипском НПЗ была повреждена установка переработки нефти. Подробнее о сегодняшней атаке можно будет узнать позже.

В сети публикуют кадры, на которых виден дым возле Афипского НПЗ: смотрите видео

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 18 ноября в Краснодарском крае прогремели мощные взрывы, когда неизвестныебеспилотники провели атаку сразу на два стратегических нефтеперерабатывающих предприятияе региона.