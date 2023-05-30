Уже не 32 дрона, а 8: в минобороны России обвинили Украину в атаке дронов на Москву

Российское оборонное ведомство заявило, что Москву атаковали украинские беспилотники. Только в школе математики их, очевидно, не учили – запутались в цифрах.

Дело в том, что министерство обороны России отчиталось о 8 сбитых беспилотниках, но росСМИ сообщали о 32 дронах. выпущенных по Московской области с утра 30 мая.

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Утром киевским режимом совершена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве,

– говорится в сообщении террористического минобороны России.

Говорят, что город атаковали 8 беспилотников самолетного типа. Мол, 5 дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье, еще 3 – средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего они "потеряли управление и отклонились от намеченных целей".

Что не так с отчетом российского минобороны

РосСМИ и ряд телеграмм-каналов со ссылкой на свои источники писали, что Москву атаковали 32 беспилотника: