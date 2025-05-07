Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об атаке БпЛА на Москву

Россияне заявляют о том, что якобы удалось сбить БпЛА над Раменским в Московской области. Жители одного из частных секторов слышали звуки взрывов.

Также о звуках взрывов сообщают жители Калужской области. Предварительно, вроде бы работает ПВО.

Чуть позже появилась также информация о работе ПВО в Подмосковье. Местные сообщают о взрывах в Раменском и Электростали

Кроме того, в аэропортах Жуковский и Калуга введен план "Ковер". Там приостановлен прием и отправление рейсов.

Россияне сообщают, что по стыку Брянской и Курской области в сторону Орловской области движутся 40 – 50 БпЛА. Они направляются в сторону Московской области.

Впоследствии мэр Москвы Сергей Сябянин заявил, что силами ПВО якобы была отражена атака беспилотника, который летел на Москву.

Напомним, что в ночь на 7 мая дроны СБУ успешно нанесли удары по двум заводам ВПК в российском тылу. Говорится о предприятиях "Базальт" и "Сплав".