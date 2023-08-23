После ночной атаки на башне "Москва-сити" россияне активно выражают свое возмущение в сети, пишет 24 Канал. Накачанные кремлевской пропагандой россияне не понимают, как беспилотникам удается долететь до Москвы.

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Россияне жалуются из-за взрывов в "Москва-сити"

Россияне, склонные выражать свое возмущение только словами, а не действиями, критикуют ФСБ. Они задают риторический вопрос, мол, где ФСБ.

Пока одни россияне, комментируя дроновые атаки, говорят, что просто не стоит смотреть в небо, другие нашли абсурдное объяснение, почему война пришла на территорию России.

В бурных воображениях россиян украинцы якобы "завидуют" московским многоэтажкам. Впрочем, россиянам следует обратить внимание на убогий вид российского села Саваслейка, откуда взлетают их МиГ-31К. Фотографии, которые опубликовали в сети, ярко показывают, что такое Россия и ее граждане.



Истерика русских / Скриншот

В порыве агрессии после удара дрона по Москве россияне призывают к так называемым ковровым бомбардировкам Киева. Такие призывы подтверждают, что россияне ничего не знают о войне.

Учитывая, что Киев довольно сильно защищен системами ПВО, массированный налет закончится для России большими потерями авиации.

Интересно, что россияне утверждают, что беспилотники на границе с Россией удается сбивать. Следовательно, они предполагают, что дроны по Москве запускают с территории России.

Поэтому россияне призывают сделать серьезную чистку "украинских беженцев", то есть депортированных украинцев.

В Москве становится все опаснее

Атаки дронов на Москву шаг за шагом делают российскую столицу по меньшей мере не привлекательной для жизни. Так, новоиспеченный житель российской столицы, приехавший из Самары, поделился впечатлениями от ночной атаки дронов на "Москва-сити".

Парень признался, что такая ситуация с ним произошла впервые.

Где-то около 3 утра я просыпаюсь от очень-очень громкого звука. Смотрю, а у меня нет стекла. И здесь резкий звук. Я поначалу ничего не понял. Минуты три приходил в себя. Думаю: ну, скорее всего, дрон,

– рассказал россиянин.

Парень признался, что ему было страшно подходить к окну.

"Дрон прилетел, взрыв. Через некоторое время обнаружил, что и в соседней комнате тоже разбито стекло. Первый раз у меня такое в жизни. Я не москвич, я из Самары недели две назад приехал", – жалуется парень.

Россиянин жалуется из-за взрывов в "Москва-сити": смотрите видео

Атака дронов на Москву: подробности