Сообщает 24 Канал со ссылкой на российское Минобороны.
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Какие регионы России атаковали БпЛА
В российском ведомстве сообщили, что с 21:00 3 апреля до 05:00 4 апреля, средства ПВО страны-агрессора якобы перехватили и уничтожили 107 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Где якобы российская ПВО сбивала дроны:
- тридцать четыре – над территорией Курской области;
- тридцать – над территорией Орловской области;
- восемнадцать – над территорией Липецкой области;
- семь – над территорией Калужской области;
- четыре – над территорией Ростовской области;
- четыре – над акваторией Азовского моря;
- три – над территорией Тамбовской области;
- три – над территорией Московского региона;
- два – над территорией Брянской области;
- один – над территорией Воронежской области;
- один – над территорией Тульской области.
Интересно, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о попытке атаки беспилотника на российскую столицу, однако, по его словам, дрон вроде бы был сбит. В то же время очевидцы сообщали о звуке взрыва в Филимонковском районе, а также в Вороновском и Первомайском поселениях Новой Москвы.