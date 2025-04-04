Сообщает 24 Канал со ссылкой на российское Минобороны.

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Какие регионы России атаковали БпЛА

В российском ведомстве сообщили, что с 21:00 3 апреля до 05:00 4 апреля, средства ПВО страны-агрессора якобы перехватили и уничтожили 107 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Где якобы российская ПВО сбивала дроны:

тридцать четыре – над территорией Курской области;

тридцать – над территорией Орловской области;

восемнадцать – над территорией Липецкой области;

семь – над территорией Калужской области;

четыре – над территорией Ростовской области;

четыре – над акваторией Азовского моря;

три – над территорией Тамбовской области;

три – над территорией Московского региона;

два – над территорией Брянской области;

один – над территорией Воронежской области;

один – над территорией Тульской области.

Интересно, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о попытке атаки беспилотника на российскую столицу, однако, по его словам, дрон вроде бы был сбит. В то же время очевидцы сообщали о звуке взрыва в Филимонковском районе, а также в Вороновском и Первомайском поселениях Новой Москвы.