Повідомляє 24 Канал з посиланням на російське Міноборони.

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Які регіони Росії атакували БпЛА

У російському відомстві повідомили, що з 21:00 3 квітня до 05:00 4 квітня, засоби ППО країни-агресорки нібито перехопили та знищили 107 безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Де начебто російська ППО збивала дрони:

тридцять чотири – над територією Курської області;

тридцять – над територією Орловської області;

вісімнадцять – над територією Липецької області;

сім – над територією Калузької області;

чотири – над територією Ростовської області;

чотири – над акваторією Азовського моря;

три – над територією Тамбовської області;

три – над територією Московського регіону;

два – над територією Брянської області;

один – над територією Воронезької області;

один – над територією Тульської області.

Цікаво, що мер Москви Сєргєй Собянін заявив про спробу атаки безпілотника на російську столицю, проте, за його словами, дрон начебто було збито. Водночас очевидці повідомляли про звук вибуху в Філімонковському районі, а також у Вороновському та Первомайському поселеннях Нової Москви.