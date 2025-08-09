Нелетная погода: из-за атаки на Московский регион аэропорт "Домодедово" приостанавливал работу
- Из-за атаки дронов работу российских аэропортов снова приостанавливали.
- В частности, полеты не осуществляли в московском "Домодедово", а тем временем тысячи москвичей застряли в Сочи.
"Добрые" дроны днем 9 августа снова посетили Россию. В частности, из-за атаки на Московский регион приостанавливал работу аэропорт "Домодедово".
Не лучше была ситуация и в других городах оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Что известно об атаке дронов на Россию?
Из-за налета дронов на Россию приостанавливал работу аэропорт "Домодедово". Правда, полеты уже возобновили.
Такая же ситуация с аэропортами во Владикавказе, Калуге, Казани, Саратове, Нижнекамске, Ижевске, Самаре и Ульяновске. Кое-где ограничения еще не сняли.
А в Сочи в целом застряли тысячи москвичей. Одна россиянка жаловалась росСМИ, что вместе с сыном должна была улететь в Москву еще 8 августа в 18:30.
Говорит, что сначала пассажирам долго ничего не объясняли, а потом с табло вообще исчезла информация об их рейсе.
Сказали бы хоть что вылет переносится. Нет, надо было нас держать до двух часов ночи. Поспали в отеле и снова приехали в аэропорт. Не знаю уже, доберемся до Москвы сегодня или нет,
– сетует москвичка.
На опубликованных кадрах из российских аэропортов видно огромные толпы. Огорченные пассажиры сидели на полу, лестницах и своих чемоданах.
Ситуация в российских аэропортах: смотрите видео
Российское минобороны утверждает, что в период с 12:00 до 15:30 по местному времени "певео" якобы сбила 27 "украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа":
- 11 над Брянской областью,
- 7 над Калужской областью,
- 5 над Московским регионом (1 из них, говорят, летел на Москву),
- 2 над Краснодарским краем,
- 2 над Рязанской областью.