Не лучше была ситуация и в других городах оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что известно об атаке дронов на Россию?

Из-за налета дронов на Россию приостанавливал работу аэропорт "Домодедово". Правда, полеты уже возобновили.

Такая же ситуация с аэропортами во Владикавказе, Калуге, Казани, Саратове, Нижнекамске, Ижевске, Самаре и Ульяновске. Кое-где ограничения еще не сняли.

А в Сочи в целом застряли тысячи москвичей. Одна россиянка жаловалась росСМИ, что вместе с сыном должна была улететь в Москву еще 8 августа в 18:30.

Говорит, что сначала пассажирам долго ничего не объясняли, а потом с табло вообще исчезла информация об их рейсе.

Сказали бы хоть что вылет переносится. Нет, надо было нас держать до двух часов ночи. Поспали в отеле и снова приехали в аэропорт. Не знаю уже, доберемся до Москвы сегодня или нет,

– сетует москвичка.

На опубликованных кадрах из российских аэропортов видно огромные толпы. Огорченные пассажиры сидели на полу, лестницах и своих чемоданах.

Российское минобороны утверждает, что в период с 12:00 до 15:30 по местному времени "певео" якобы сбила 27 "украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа":