Не кращою була ситуація й в інших містах окупантів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Що відомо про атаку дронів на Росію?

Через наліт дронів на Росію призупиняв роботу аеропорт "Домодєдово". Щоправда, польоти уже відновили.

Така ж ситуація із летовищами у Владикавказі, Калузі, Казані, Саратові, Нижньокамську, Іжевську, Самарі та Ульяновську. Подекуди обмеження ще не зняли.

А у Сочі загалом застрягли тисячі москвичів. Одна росіянка бідкалася росЗМІ, що разом із сином мала полетіти до Москви ще 8 серпня о 18:30.

Каже, що спочатку пасажирам довго нічого не пояснювали, а потім з табло взагалі зникла інформація про їхній рейс.

Сказали б хоч що виліт переноситься. Ні, треба було нас тримати до другої години ночі. Поспали у готелі та знову приїхали до аеропорту. Не знаю вже, доберемося до Москви сьогодні чи ні,

– нарікає москвичка.

На опублікованих кадрах з російських аеропортів видно величезні натовпи. Згорьовані пасажири сиділи на підлозі, сходах та своїх валізах.

Ситуація у російських аеропортах: дивіться відео

Російське міноборони стверджує, що у період з 12:00 до 15:30 за місцевим часом "певео" нібито збила 27 "українських безпілотних літальних апаратів літакового типу":