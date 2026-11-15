В России заявили, что отразили массированную атаку дронов

Более двухсот дронов провели атаку на Россию в течение дня. Беспилотники сбивали над несколькими регионами, а также над оккупированными украинскими территориями.

Об этом говорится в заявлении минобороны России от 15 ноября.

Сколько дронов якобы сбили над Россией и Крымом за день?

Россияне утверждают, что в период с 08:00 до 20:00 силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 230 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, оккупированного Крыма и над акваторией Черного моря.

Кроме того, позже мэр российской столицы Сергей Собянин тоже пожаловался на атаку. По словам чиновника, в течение вечера было уничтожено 60 беспилотников, направлявшихся на Москву.

Напомним, практически каждую ночь Украина наносит воздушные удары по ключевым объектам ВПК России.

Так, в ночь на 15 ноября Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Ахтубинск" в Астраханской области. Здесь базируется 929-й государственный летно-испытательный центр Минобороны России. Также в Орловской области было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА – так называемый дронопорт "Цимбулова". Отсюда россияне запускают беспилотники по украинским городам, энергетическим объектам и гражданской инфраструктуре Украины.