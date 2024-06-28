В минобороны страны – агрессорки заявили о якобы уничтожении 25 вражеских дронов над несколькими областями. Так, над Брянщиной силы "пе-ве-о" якобы перехватили 12 БпЛА.

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Прилет по объекту энергетики

Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинцы атаковали дроном-камикадзе поселок Белая Березка Трубчевского района. Вследствие удара случилось возгорание на объекте инфраструктуры, из-за чего нарушено энергоснабжение.

На месте работают пожарно-спасательные расчеты. После ликвидации возгорания, аварийные бригады начнут восстановительные работы. Предварительно, пострадавших нет.

Отметим, что утром дроны летали также и над Смоленской, Воронежской, Курской и Ростовской областью. В результате попадания в Тамбовской области вспыхнула нефтебаза.

По данным СМИ, дрон попал в резервуар с нефтью линейной производственно-диспетчерской станции "Никольское" АО "АК "Транснефтепродукт" в селе Новоникольское. Это узловая станция магистральных нефтепродуктопроводов.

Недавно ГУР провели диверсию и совершили "хлопок" на полевом складе россиян в Воронежской области. Склад