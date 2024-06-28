У міноборони країни – агресорки заявили про нібито знищення 25 ворожих дронів над кількома областями. Так, над Брянщиною сили "пе-ве-о" начебто перехопили 12 БпЛА.

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Прильот по об'єкту енергетики

Так, губернатор Брянської області Олександр Богомаз розповів, що українці атакували дроном-камікадзе селище Біла Берізка Трубчевського району. Внаслідок удару трапилося загоряння на об'єкті інфраструктури, через що порушено енергопостачання.

На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки. Після ліквідації спалаху, аварійні бригади розпочнуть відновлювальні роботи. Попередньо, постраждалих немає.

Зазначимо, що вранці дрони літали також і над Смоленською, Воронезькою, Курською і Ростовською областю. Внаслідок влучання у Тамбовській області спалахнула нафтобаза.

За даними ЗМІ, дрон влучив у резервуар з нафтою лінійної виробничо-диспетчерської станції "Нікольське" АТ "АК "Транснефтепродукт" в селі Новонікольське. Це узлова станція магістральних нафтопродуктопроводів.

Нещодавно ГУР провели диверсію та вчинили "бавовну" на польовому складі росіян у Воронезькій області. Склад