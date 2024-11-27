В Севастополе – мощный "хлопок": над военным училищем поднялся большой столб дыма

С самого утра на территории Крыма раздаются взрывы. В частности, очень громко в Севастополе. Оккупационные власти и местные паблики сообщают о массированной атаке ударных дронов. Также они пишут об ударах ракетами.

Так, российские телеграм-каналы плачутся об относительно большом ударе по Крыму с использованием украинских беспилотников и ракет, передает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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Что происходит в Севастополе

Отмечается, что из Одессы было запущено две волны БПЛА. Первая состояла как минимум из 12 БПЛА, а вторая волна, по оценкам, до 50 БПЛА. Сообщается, что они летят над Черным морем в направлении Севастополя.

Также были сделаны пуски ракет, вероятно, "Нептун" и/или С-200.

Другой источник пишет, что на Севастополь запущено более 60 украинских БПЛА. Кроме того, предполагают, что по полуострову ударили Storm Shadow.

Взрывы раздавались в районе аэродрома Саки и аэропорта Бельбек.

Тем временем над военно-морским училищем в Стрелецкой бухте Севастополя поднимается огромный столб дыма. Комментируя прилеты в городе, тамошний губернатор заявил, что в некоторых районах лишь "небольшие вспышки от падения обломков беспилотников". Впрочем, видео с места происшествия свидетельствуют о совсем других последствиях атаки.

Что-то очень сильно горит в Севастополе: смотрите видео

К слову, недавно в Севастополе взорвали автомобиль военного преступника – капитана Черноморского флота России, Валерия Транковского. Он погиб.