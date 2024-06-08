Атака дронов на Северную Осетию - спецоперация ГУР, - источники

Дроны впервые долетели до Северной Осетии. Россияне заявили об атаке на аэродром "Моздок", откуда взлетают МиГи. За операцией стоит ГУР.

По данным источников 24 Канала, атака на Северную Осетию – операция ГУР МО Украины.

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Разрушения уточняются

Источники сообщили, что последствия атаки еще уточняются. Стоит отметить, что местные власти сначала заявили, что разрушений в результате атаки нет.

Однако впоследствии оккупанты опубликовали сообщение, в котором написали, что "зафиксированы незначительные разрушения и возгорания".

Интересно, что местных жителей также призывают ничего не обнародовать в сети. "Просьба воздержаться от распространения любых видеоматериалов по этому случаю. Противник ведет сбор разведданных по материалам", – заявила местная власть. Это свидетельствует о том, что разрушения действительно есть.

К слову, также в Моздоке враг создал оперативный республиканский штаб, а все массовые мероприятия – отменили. Спецслужбы города перевели в режим повышенной готовности.

Что известно об атаке на Моздок