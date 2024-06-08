Атака дронов на Северную Осетию - спецоперация ГУР, - источники
Дроны впервые долетели до Северной Осетии. Россияне заявили об атаке на аэродром "Моздок", откуда взлетают МиГи. За операцией стоит ГУР.
По данным источников 24 Канала, атака на Северную Осетию – операция ГУР МО Украины.
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Разрушения уточняются
Источники сообщили, что последствия атаки еще уточняются. Стоит отметить, что местные власти сначала заявили, что разрушений в результате атаки нет.
Однако впоследствии оккупанты опубликовали сообщение, в котором написали, что "зафиксированы незначительные разрушения и возгорания".
Интересно, что местных жителей также призывают ничего не обнародовать в сети. "Просьба воздержаться от распространения любых видеоматериалов по этому случаю. Противник ведет сбор разведданных по материалам", – заявила местная власть. Это свидетельствует о том, что разрушения действительно есть.
К слову, также в Моздоке враг создал оперативный республиканский штаб, а все массовые мероприятия – отменили. Спецслужбы города перевели в режим повышенной готовности.
Что известно об атаке на Моздок
- Утром российская сторона заявила, что над Моздоком якобы сбили 3 БпЛА. Сообщается также, что целью атаки был военный аэродром.
- Стоит отметить, что этот аэродром является базой для стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, Су-24МР и МиГ-31К.
- В сети распространяют видео с атакой БпЛА. Также в конце одной записи можно услышать взрыв. Однако данных о последствиях атаки пока нет.
- По словам россиян, пострадавших в результате атаки также якобы нет.