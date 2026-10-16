Румыния возобновила поиски семи пропавших моряков после атаки дронов на танкер

16 октября спасатели в Румынии возобновили операцию по поиску семи членов экипажа торгового судна под флагом Сан-Марино. Корабль с 12 моряками на борту подвергся атаке беспилотников в 13 морских милях от побережья.

Об этом сообщает телеканал Digi 24.

Что известно о возобновлении поисковой операции?

Спасательная операция началась в 8:00 с участием многоцелевого судна службы по чрезвычайным ситуациям ISU. Специалисты обследуют морскую акваторию, где после атаки беспилотников пропала большая часть экипажа.

Пятерых моряков ранее удалось извлечь из воды и доставить в больницу в городе Констанца. Четырех пострадавших медики уже выписали и перевели в отель перед отправкой домой, тогда как еще один моряк находится в стабильном состоянии под постоянным наблюдением врачей.

Правоохранительные органы страны официально начали расследование для установления всех подробностей инцидента. Глава МИД Румынии Оана Цою заявила, что Россия превращает Черное море в зону опасности для всего гражданского судоходства.

Из-за регулярных атак на торговые суда официальный Бухарест выступил с инициативой по обеспечению безопасности перед партнерами. Румыния предлагает черноморским государствам НАТО создать совместное военное командование и осуществлять руководство им на ротационной основе.

Атаки на гражданские корабли в Черном море участились

Напомним, ранее мы писали, что у берегов Румынии дрон атаковал танкер "YARA J" под флагом Коморских островов, в результате чего на борту вспыхнул пожар. Экипажу из 17 человек удалось самостоятельно ликвидировать возгорание и добраться до порта Констанца.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в начале октября удару неизвестных беспилотников также подверглись два сухогруза в исключительной экономической зоне Болгарии. Одно из атакованных судов затонуло, из-за чего власти Болгарии обратились за поддержкой к партнерам в ЕС и НАТО.