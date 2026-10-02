Как сообщает Telegram-канал ASTRA, жители Волгограда на протяжении всей ночи сообщали о пролетах БПЛА и многочисленных взрывах практически во всех районах города. В местных пабликах горожане также выражали возмущение из-за отсутствия сигналов воздушной тревоги во время налета.

Взрывы в Волгограде и Самарской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о "массированной атаке БПЛА на промышленную инфраструктуру Волгоградской области".

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В то же время чиновник воздержался от комментариев относительно пожаров на заводских территориях, отметив лишь возгорание жилого дома и одного госпитализированного пострадавшего.

Анализ видеозаписей очевидцев зафиксировал зарево в районе промзоны Красноармейского района. Там расположены два стратегических предприятия российской промышленности – Волгоградский нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл" и химическое предприятие "Каустик".

Атакованные объекты в Волгограде / OSINT-анализ ASTRA

Параллельно о серии взрывов сообщили жители Самары, где после прилётов также начался пожар. По данным OSINT-анализа, там была повреждена линейно-производственная диспетчерская станция "Самара" в Самарской области.

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Стратегическое значение пострадавших объектов

Предприятие "Каустик" является одним из ведущих объектов химической промышленности региона и выпускает продукцию двойного назначения, которая имеет критически важное значение для российского военно-промышленного комплекса.

В свою очередь, "Лукойл-Волгограднафтопереработка" входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России с мощностью около 15 миллионов тонн нефти в год, что составляет примерно 5% от общего объема переработки в стране.

Напомним, ранее мы писали о том, что Волгоградский НПЗ уже неоднократно становился мишенью атак. В частности, в результате удара в ночь на 31 июля 2026 года на предприятии возник масштабный пожар, который повредил ключевые мощности и остановил основные установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6.

Также недавно Силы обороны провели атаку на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. После удара предприятие было вынуждено приостановить работу.