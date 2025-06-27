Инцидент снова указывает на уязвимость российской промышленной инфраструктуры, в частности объектов топливно-энергетического комплекса. Под удары беспилотников все чаще попадают именно регионы, где сосредоточено нефтеперерабатывающее производство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Дроны атаковали предприятие возле НПЗ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку дронов на Новокуйбышевск в ночь на пятницу. Он утверждает, что беспилотники пытались поразить промышленный объект в Новокуйбышевске. Здесь расположен нефтеперерабатывающий завод "Роснефти". Мощность НПЗ составляет около 8,8 миллиона тонн нефти в год. По словам Федорищева, на месте работают экстренные службы. Информации о раненых или погибших пока нет.

Российские медиа сообщали, что из-за атаки дронов вводили ограничения в местном аэропорту Курумоч. Детали таких ограничений или влияние на авиасообщение власти не уточняют. Это уже не первый случай, когда воздушное движение в регионе останавливают из-за угрозы ударов. Минобороны России заявило об "уничтожении" 39 беспилотников в ночь на 27 июня. Большинство из них якобы сбили над Ростовской и Волгоградской областями.

Напомним, Украина использует дроны для атак на российские военные объекты, говорится и о топливно-энергетических комплексах. Владислав Селезнев отметил, что украинские атаки направлены на уменьшение потенциала врага на территории Украины. Вашингтон, вероятно, хотел избежать украинских ударов по российским объектам, но Россия не придерживается соглашений.