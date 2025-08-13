Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет Министерства обороны Великобритании в X.

Какое количество БпЛА Россия запустила по Украине за месяц?

Российская армия не только установила рекорд по запуску ударных дронов за июль, но и ежедневно превышала количество запущенных по Украине БпЛА.

В июле 2025 года Россия запустила против Украины примерно 6200 беспилотных летательных аппаратов, что является новым месячным рекордом, который превысил примерно 5600 запущенных дронов в июне 2025 года,

– сообщили британские аналитики.

Вместе с дронами-камикадзе Россия неоднократно применяла приманки, оснащенные боеголовками. Такую тактику агрессор выбрал, чтобы дезориентировать бойцов противовоздушной обороны. Однако украинские военные преимущественно локально теряли такие БпЛА или сбивали их с помощью РЭБ.

Стоит отметить, что по данным разведки Великобритании, российские бомбардировщики дальней авиации демонстрировали боеспособность даже после операции СБУ под названием "Паутина". За июль с вражеских самолетов выпущены более 70 ракет.

К слову, в Минобороны Германии отмечали, что Россия намерена запускать одновременно по 2 тысяч БпЛА. Однако в украинских оборонных ведомствах считают, что у врага такой возможности пока нет.

Однако Россия наращивает производство дронов и планирует до конца 2025 года изготовить 79 тысяч дронов "Шахед" в различных модификациях, таких как "Герань-2", "Гарпия-1", "Гербера" и др.