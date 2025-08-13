Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт Міністерства оборони Британії в X.

Дивіться також Росія зводить нові пускові майданчики для "Шахедів" за лічені місяці: чи можливо їх знищити

Яку кількість БпЛА Росія запустила по Україні за місяць?

Російська армія не лише встановила рекорд із запуску ударних дронів за липень, але й щоденно перевищувала кількість запущених по Україні БпЛА.

У липні 2025 року Росія запустила проти України приблизно 6200 безпілотних літальних апаратів, що є новим місячним рекордом, який перевищив приблизно 5600 запущених дронів у червні 2025 року,

– повідомили британські аналітики.

Разом з дронами-камікадзе Росія неодноразово застосовувала приманки, оснащені боєголовками. Таку тактику агресор обрав, щоб дезорієнтувати бійців протиповітряної оборони. Однак українські військові переважно локаційно втрачали такі БпЛА чи збивали їх за допомогою РЕБ.

Варто зазначити, що за даними розвідки Великої Британії, російські бомбардувальники дальньої авіації демонстрували боєздатність навіть після операції СБУ під назвою "Павутина". За липень з ворожих літаків випущені понад 70 ракет.

До слова, в Міноборони Німеччини зазначали, що Росія має намір запускати одночасно по 2 тисяч БпЛА. Однак в українських оборонних відомствах вважають, що у ворога такої можливості наразі немає.

Проте Росія нарощує виробництво дронів та планує до кінця 2025 року виготовити 79 тисяч дронів "Шахед" у різних модифікаціях, таких як "Герань-2", "Гарпія-1", "Гербера" тощо.