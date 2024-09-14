Россияне жалуются на атаку около 20 БПЛА: в каких регионах раздавались взрывы

Неспокойной выдалась для россиян ночь на 14 сентября. По меньшей мере 19 дронов атаковали несколько российских регионов.

Говорится о Курской, Брянской и Белгородской областях. Уже традиционно российское минобороны заявило, что якобы ПВО уничтожила все дроны.

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Что известно об атаке дронов на Россию

В сообщении минобороны Кремля говорится, что БПЛА самолетного типа пытались атаковать объекты на территории России.

Там утверждают, что российская ПВО якобы сбила 10 БПЛА над Курской областью и еще 9 над Белгородской областью.

В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что также под ударом оказалась Брянщина. По его словам, область якобы атаковал 1 дрон самолетного типа. Ну и конечно Богомаз заявил, что его якобы удалось сбить.

Напомним, что в ночь на 10 сентября состоялась самая массированная атака БПЛА на Россию. По информации минобороны России, всего в разных районах Московской области было сбито 20 дронов. Работа по БПЛА велась в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна в Подмосковье.