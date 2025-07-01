БпЛА атакуют Ленинградскую область: в аэропорту отменили более 70 рейсов

Дроны продолжают атаковать Россию. Так, утро 27 июля в Ленинградской области началось с атак беспилотников.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Какие последствия атаки дронов на Ленинградскую область?

Неизвестные дроны снова атакуют Россию. Утро у местных жителей Ленинградской области началось с новой атаки БпЛА. Она произошла в воскресенье, 27 июля. В связи с этим в петербургском аэропорту Пулково временно прекратили взлет и посадку самолетов.

Пассажиры сталкиваются с неудобствами, ведь из-за мер безопасности более 70 авиарейсов были задержаны или отменены.

БпЛА летят над Ленинградской областью: смотрите видео

Атака неизвестных дронов на Россию: смотрите видео

К слову, это уже не первая атака украинских беспилотников на российские города за сутки. Так, ночью 27 июля в Волгоградской области России произошел масштабный пожар. вероятно, занялась нефтебаза в поселке Октябрьский.

Из-за падения обломков беспилотников также было нарушено электроснабжение контактной сети железной дороги. Кроме того, из-за атаки беспилотников задержки наблюдаются не только в Ленинградской области. В аэропорту Волгограда также временно ограничили движение самолетов.