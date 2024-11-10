Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. По его словам, речь идет о базе в городе Каменск-Шахтинский.

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Беспилотники летели на Ростовскую область

Петр Андрющенко сообщил, что неизвестные БпЛА атаковали военную базу в Ростовской области около 23:45. По его словам, российские власти заявляют, что все беспилотники якобы сбили, однако местные паблики пишут о "прилетах".

В итоге имеем каскад атак – Мариуполь днем, Мариуполь в 23:00 и финальное Каменск-Шахтинский Ростовская область, что дает картину работы эшелонированной системы ПВО россиян,

– написал Андрющенко.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь действительно признал, что этой ночью беспилотники летели на Каменск-Шахтинский. Он добавил, что в регионе якобы были сбиты три беспилотника, однако информация о последствиях до сих пор уточняется.

К слову, утром 10 ноября более 30 дронов летели также на Москву. Сообщается, что вследствие атаки в Подмосковье вспыхнули несколько домов, а в московских аэропортах объявляли план "Ковер".