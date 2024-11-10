Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка. За його словами, йдется про базу в місті Каменськ-Шахтинський.

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Безпілотники летіли на Ростовську область

Петро Андрющенко повідомив, що невідомі БпЛА атакували військову базу в Ростовській області близько 23:45. За його словами, російська влада заявляє, що всі безпілотники нібито збили, однак місцеві пабліки пишуть про "прильоти".

У підсумку маємо каскад атак – Маріуполь вдень, Маріуполь о 23:00 та фінальне Каменськ-Шахтинський Ростовська область, що дає картину роботи ешелоної системи ППО росіян,

– написав Андрющенко.

Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь дійсно визнав, що цієї ночі безпілотники летіли на Каменськ-Шахтинський. Він додав, що в регіоні нібито були збиті три безпілотники, однак інформація щодо наслідків досі уточнюється.

До слова, зранку 10 листопада понад 30 дронів летіли також на Москву. Повідомляється, що вналслідок атаки в Підмосков'ї спалахнули кілька будинків, а в московських аеропортах оголошували план "Ковйор".