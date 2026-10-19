Ахиллесова пята России: удар по дата-центрам в Петербурге приближает катастрофу для Кремля

В ночь на 18 октября украинские дроны нанесли успешный удар по целому ряду критически важных объектов в Санкт-Петербурге. Под атаку, в частности, попал дата-центр VK. Если удастся расширить масштабы таких ударов, у россиян начнутся серьезные проблемы.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец. По его словам, идея "суверенного интернета" еще сыграет против врага. Это – ахиллесова пята РФ.

Россияне попали в ловушку

Как подчеркнул Березовец, попытки Кремля создать полностью автономный и изолированный интернет превратили всю цифровую инфраструктуру врага в идеальную мишень. Если украинские серверы функционируют за рубежом в рамках глобальной сети, то Россия сконцентрировала свои цифровые мощности во внутренних дата-центрах.

С этим "суверенным интернетом" они сделали себя сильно уязвимыми. Пострадали правительственные серверы; серверы, связанные с российской армией; а также рядовые россияне,

– отметил Березовец.

Каждый выведенный из строя дата-центр – это "головная боль" для россиян не на месяцы, а даже на годы. Быстро восстановить все они не смогут.

Война приходит в Россию. Никто не думал, что этот "бумеранг" начнет возвращаться,

– подчеркнул военный.

Военный оценил удары по российским дата-центрам: смотрите видео 24 Канала

Ранее специалисты обращали внимание на то, что украинские беспилотники прорвали российскую ПВО и преодолели 1000 километров через 4 области. При этом у них довольно незначительная скорость, если сравнивать их с крылатыми ракетами. Также аналитики отмечали, что атака 18 октября выявила две уязвимости России.