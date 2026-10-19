Про це в ефірі 24 Каналу розповів підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець. За його словами, ідея "суверенного інтернету" ще зіграє проти ворога. Це – ахіллесова п'ята РФ.

Росіяни потрапили в пастку

Як наголосив Березовець, намагання Кремля створити повністю автономний та ізольований інтернет перетворило всю цифрову інфраструктуру ворога на ідеальну мішень. Якщо українські сервери функціонують за кордоном у межах глобальної мережі, то Росія сконцентрувала власні цифрові потужності у внутрішніх дата-центрах.

З оцим "суверенним інтернетом" вони зробили себе сильно уразливими. Постраждали урядові сервери; сервери, які пов'язані з російською армією; а також пересічні росіяни,

– зазначив Березовець.

Кожен вибитий дата-центр – це "головний біль" для росіян не на місяці, а навіть на роки. Швидко відновити усе вони не зможуть.

Війна приходить до Росії. Ніхто не думав, що цей "бумеранг" почне повертатися,

– підкреслив військовий.

Військовий оцінив удари по російських дата-центрах: дивіться відео 24 Каналу

Раніше фахівці звертали увагу, що українські безпілотники прорвали російську ППО й подолали 1000 кілометрів через 4 області. При цьому у них досить незначна швидкість, якщо порівнювати їх з крилатими ракетами. Також аналітики зазначали, що атака 18 жовтня викрила дві вразливості Росії.