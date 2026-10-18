Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що стоїть за атакою дронів на Петербург?

"Флеш" підкреслив, що виконання подібних далеких "рейсів" спирається на вкрай складну організаційну та інженерну підготовку операцій.

Маршрут засобів ураження проходить крізь чотири російські регіони, кожен з яких прикритий ешелонованими комплексами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. Водночас застосовуються не дорогі крилаті ракети зі спеціальними комплексами захисту, а звичайні ударні безпілотники.

Коли всі бачать візуальний результат роботи наших безпілотників, я завжди замислююся над організаційно-технічною частиною. Щоб долетіти до Пітера, нашим БпЛА потрібно подолати 1000 кілометрів через 4 області противника. 4 області, які захищені ППО та РЕБ. Причому це не крилаті ракети з спеціальними системами, це БпЛА, які летять зі швидкістю до 200 кілометрів за годину,

– пояснив Бескрестнов.

Які "здобутки" дронів у Петербурзі?

18 жовтня Сили оборони України атакували безпілотниками FP-1 важливі інфраструктурні об'єкти в Санкт-Петербурзі та області. Унаслідок ударів виникло займання на нафтовому терміналі, сталися перебої в роботі сервісів і знеструмлення.

Один із безпілотників уразив восьмисмуговий вантовий міст через Корабельний фарватер завдовжки 620 метрів, яким пролягає Західний швидкісний діаметр.

Крім того, на Софійській вулиці спалахнула пожежа на складі маркетплейсу Ozon. Над місцем займання здійнявся густий чорний дим, а очевидці опублікували відео з пожежею на складських приміщеннях.